2019-10-07T08:19:31+03:00
Общество

Казань взяла «серебро» в рейтинге самых культурных городов России

При составлении рейтинга учитывалась достаточность культурных учреждений в городе, удовлетворенность его жителей местной системой образования и состоянием городской культурной среды
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
«Золото» столица Татарстана уступила Санкт-Петербургу«Золото» столица Татарстана уступила Санкт-ПетербургуФото: Рамиль ГАЛИ
Изменить размер текста:

Стало известно, что Казань разместилась на втором месте в рейтинге самых культурных городов России. «Золото» столица Татарстана уступила Санкт-Петербургу, а на третьем месте оказался Грозный. Соответствующее исследование проводил Финансовый университет при правительстве России.

При составлении рейтинга учитывалась достаточность культурных учреждений в городе, удовлетворенность его жителей местной системой образования и состоянием городской культурной среды.

Отметим, что также в пятерке самых культурных городов страны оказались Новосибирск (4 место) и Москва (5 место).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Татарстане скончалась вторая пострадавшая в аварии возле Нижнекамска
В Татарстане в аварии погибла женщина, пострадали четыре человека
В Татарстане во время пожара погиб мужчина
В Марий Эл зек написал письмо с угрозой прокурору
В Казани пройдет творческий вечер заслуженной артистки Татарстана Елены Ряшиной
Скончался 29-летний экс-хоккеист нижнекамского Нефтяника"
В Татарстане в больнице скончалась раненная в аварии женщина
В Набережных Челнах под колеса трамвая попал пешеход
В Татарстане прошло награждение победителей соревнований по картингу
В Йошкар-Оле возбудили уголовное дело по факту нападения с ножом на госавтоинспекора
«Рубин» обыграл «Тамбов» со счетом 2:1
В Татарстане женщина выехала на встречку ради обгона и устроила аварию, погиб 6-летний ребенок
В Казани популярность машин с газовыми двигателями за год упала на 67%
Тренер «УНИКСа» перед игрой с «Астаной»: нам следует быть более серьезными и энергичными
4 октября в двух авариях в Марий Эл пострадали трое детей
Президент Татарстана встретился с вице-президентом FINA
Молодежка «Рубина» проиграла сверстникам из «Тамбова»
В Йошкар-Оле задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске
Народный артист России выступит в Казани на следующий день после 75-летнего юбилея
Казанец стал призером всероссийского конкурса «Учитель года России - 2019»
5 октября завершаются Дни кино Узбекистана в Казани
В Казани стартует Открытый чемпионат и первенство по спортивной аэробике
В Татарстане многодетный отец вылетел на встречку и врезался в грузовик