Казань взяла «серебро» в рейтинге самых культурных городов России
Стало известно, что Казань разместилась на втором месте в рейтинге самых культурных городов России. «Золото» столица Татарстана уступила Санкт-Петербургу, а на третьем месте оказался Грозный. Соответствующее исследование проводил Финансовый университет при правительстве России.
При составлении рейтинга учитывалась достаточность культурных учреждений в городе, удовлетворенность его жителей местной системой образования и состоянием городской культурной среды.
Отметим, что также в пятерке самых культурных городов страны оказались Новосибирск (4 место) и Москва (5 место).
ИСТОЧНИК KP.RU