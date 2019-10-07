Казань взяла «серебро» в рейтинге самых культурных городов России

СЕГОДНЯ 08:19 2019-10-07T08:19:31+03:00

При составлении рейтинга учитывалась достаточность культурных учреждений в городе, удовлетворенность его жителей местной системой образования и состоянием городской культурной среды

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Стало известно, что Казань разместилась на втором месте в рейтинге самых культурных городов России. «Золото» столица Татарстана уступила Санкт-Петербургу, а на третьем месте оказался Грозный. Соответствующее исследование проводил Финансовый университет при правительстве России.

При составлении рейтинга учитывалась достаточность культурных учреждений в городе, удовлетворенность его жителей местной системой образования и состоянием городской культурной среды.

Отметим, что также в пятерке самых культурных городов страны оказались Новосибирск (4 место) и Москва (5 место).

ИСТОЧНИК KP.RU