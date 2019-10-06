В Татарстане скончалась вторая пострадавшая в аварии возле Нижнекамска

СЕГОДНЯ 16:33 2019-10-06T16:41:52+03:00

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Количество жертв аварии в Нижнекамском районе республики, произошедшее в воскресенье, 6 октября, в 11.11 на 66 километре автодороги "Чистополь-Нижнекамск", увеличилось. Во время транспортировки 65-летней пострадавшей в БСМП она скончалась, таким образом количество погибших в этом ДТП увеличилось до двух человек. Ранее стало известно, что на месте скончалась 57-летняя женщина.

Обе погибшие находились в ВАЗ-2107, которой управлял 69-летний мужчина. В отечественную легковушку врезалась "Шкода Октавия", которой управлял 36-летний водитель.

Как уже успели установить сотрудники Госавтоинспекции Татарстана, водитель иномарки для обгона выехал на встречку, где столкнулся с ВАЗом.

В этой аварии кроме двух погибших пассажирок ВАЗа в больницу доставлены еще один пассажир отечественной легковушки и двое детей из иномарки в возрасте 14-ти и 11-ти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU