2019-10-06T16:41:52+03:00
Происшествия

В Татарстане скончалась вторая пострадавшая в аварии возле Нижнекамска

Среди пострадавших двое детей
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
С места происшествияС места происшествия
Изменить размер текста:

Количество жертв аварии в Нижнекамском районе республики, произошедшее в воскресенье, 6 октября, в 11.11 на 66 километре автодороги "Чистополь-Нижнекамск", увеличилось. Во время транспортировки 65-летней пострадавшей в БСМП она скончалась, таким образом количество погибших в этом ДТП увеличилось до двух человек. Ранее стало известно, что на месте скончалась 57-летняя женщина.

Обе погибшие находились в ВАЗ-2107, которой управлял 69-летний мужчина. В отечественную легковушку врезалась "Шкода Октавия", которой управлял 36-летний водитель.

Как уже успели установить сотрудники Госавтоинспекции Татарстана, водитель иномарки для обгона выехал на встречку, где столкнулся с ВАЗом.

В этой аварии кроме двух погибших пассажирок ВАЗа в больницу доставлены еще один пассажир отечественной легковушки и двое детей из иномарки в возрасте 14-ти и 11-ти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Татарстане»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Татарстане в аварии погибла женщина, пострадали четыре человека
В Татарстане во время пожара погиб мужчина
В Марий Эл зек написал письмо с угрозой прокурору
В Казани пройдет творческий вечер заслуженной артистки Татарстана Елены Ряшиной
Скончался 29-летний экс-хоккеист нижнекамского Нефтяника"
В Татарстане в больнице скончалась раненная в аварии женщина
В Набережных Челнах под колеса трамвая попал пешеход
В Татарстане прошло награждение победителей соревнований по картингу
В Йошкар-Оле возбудили уголовное дело по факту нападения с ножом на госавтоинспекора
«Рубин» обыграл «Тамбов» со счетом 2:1
В Татарстане женщина выехала на встречку ради обгона и устроила аварию, погиб 6-летний ребенок
В Казани популярность машин с газовыми двигателями за год упала на 67%
Тренер «УНИКСа» перед игрой с «Астаной»: нам следует быть более серьезными и энергичными
4 октября в двух авариях в Марий Эл пострадали трое детей
Президент Татарстана встретился с вице-президентом FINA
Молодежка «Рубина» проиграла сверстникам из «Тамбова»
В Йошкар-Оле задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске
Народный артист России выступит в Казани на следующий день после 75-летнего юбилея
Казанец стал призером всероссийского конкурса «Учитель года России - 2019»
5 октября завершаются Дни кино Узбекистана в Казани
В Казани стартует Открытый чемпионат и первенство по спортивной аэробике
В Татарстане многодетный отец вылетел на встречку и врезался в грузовик