2019-10-06T15:44:28+03:00
Происшествия

В Татарстане в аварии погибла женщина, пострадали четыре человека

Столкновение произошло в Нижнекамском районе республики
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествия
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Страшная авария произошла на трассе "Нижнекамск - Камские Поляны" в Нижнекамском районе республики. По предварительным данным, столкнулись иномарка "Шкода" и ВАЗ-2107. По предварительным данным, один из водителей грубо нарушил правила дорожного движения - превысил скорость, выехал на встречку и лоб в лоб столкнулся со вторым участником аварии.

В результате столкновения на месте от полученных травм скончалась пассажирка отечественного автомобиля.

С места происшествия госпитализированы четыре человека из обоих автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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