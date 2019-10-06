В Татарстане в аварии погибла женщина, пострадали четыре человека
Страшная авария произошла на трассе "Нижнекамск - Камские Поляны" в Нижнекамском районе республики. По предварительным данным, столкнулись иномарка "Шкода" и ВАЗ-2107. По предварительным данным, один из водителей грубо нарушил правила дорожного движения - превысил скорость, выехал на встречку и лоб в лоб столкнулся со вторым участником аварии.
В результате столкновения на месте от полученных травм скончалась пассажирка отечественного автомобиля.
С места происшествия госпитализированы четыре человека из обоих автомобилей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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