В Татарстане во время пожара погиб мужчина

СЕГОДНЯ 14:28 2019-10-06T14:28:51+03:00

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Пожар в расселенном старом доме №47 на улице Гоголя в Зеленодольске произошел в субботу, 5 октября, днем. Прибывшие на вызов огнеборцы быстро выяснили, что загорелся мусор, оставленный в доме. С возгоранием справились, но при осмотре здания на первом этаже обнаружили тело мужчины. По предварительным данным, он скончался из-за отравления продуктами горения.

Местные жители рассказали "КП-Казань", что с тех пор, как последние жители покинули этот дом, здание облюбовали бездомные. Вероятно, именно их неосторожность при разведения огня и послужила началом пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU