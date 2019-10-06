В Татарстане во время пожара погиб мужчина
Пожар в расселенном старом доме №47 на улице Гоголя в Зеленодольске произошел в субботу, 5 октября, днем. Прибывшие на вызов огнеборцы быстро выяснили, что загорелся мусор, оставленный в доме. С возгоранием справились, но при осмотре здания на первом этаже обнаружили тело мужчины. По предварительным данным, он скончался из-за отравления продуктами горения.
Местные жители рассказали "КП-Казань", что с тех пор, как последние жители покинули этот дом, здание облюбовали бездомные. Вероятно, именно их неосторожность при разведения огня и послужила началом пожара.
ИСТОЧНИК KP.RU
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