В Казани пройдет творческий вечер заслуженной артистки Татарстана Елены Ряшиной

СЕГОДНЯ 12:23 2019-10-06T12:23:03+03:00

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В столице Татарстана продолжаются мероприятия, проводимые в рамках Года театра в России. В понедельник, 7 октября, в 18.00 состоится творческая встреча с ведущей актрисой Качаловского театра, заслуженной артисткой Татарстана Еленой Ряшиной.

Она - выпускница Казанского театрального училища. Ряшина блистает на сцене Качаловского театра в роли Серафимы Корзухиной в спектакле "Бег" Михаила Булгакова, в Гоголевской "Женитьбе" в роли Агафьи Тихоновны, Катарины в "Укрощении строптивой"» и Графини Розины в спектакле "Безумный день, или Женитьба Фигаро".

Мероприятие состоится в Центральной библиотеке по адресу улица Вишневского, дом 10.

Елена Ряшина ответит на вопросы гостей и впервые представит свои рассказы, в которых описывает забавные случаи и жизнь за кулисами одного из старейших театров страны, сообщили в пресс-службе Качаловского театра.

ИСТОЧНИК KP.RU