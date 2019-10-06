В Татарстане в больнице скончалась раненная в аварии женщина
Авария с участием трех автомобилей произошла 29 сентября возле деревни Яна-Буляк Тукаевского района республики. По предварительным данным, 64-летний водитель отечественной легковушки ВАЗ грубо нарушил правила дорожного движения - решил совершить обгон в зоне действия дорожного знака "Обгон запрещен". На встречке его ВАЗ врезался в ВАЗ-2107, затем автомобиль отбросило под КАМАЗ.
В результате столкновения в больницу с места ДТП увезли водителя встречного ВАЗа и четырех пассажиров первой легковушки, среди них шестилетний ребенок.
Как стало известно "КП-Казань из собственных источников в правоохранительных органах, несмотря на усилия врачей в субботу, 5 октября, скончалась одна из пассажирок.
ИСТОЧНИК KP.RU
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