В Татарстане в больнице скончалась раненная в аварии женщина

СЕГОДНЯ 10:14 2019-10-06T10:14:39+03:00

С места происшествия Фото: Из материалов пресс-службы

Врачи пытались спасти ее после ДТП 29 сентября

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Авария с участием трех автомобилей произошла 29 сентября возле деревни Яна-Буляк Тукаевского района республики. По предварительным данным, 64-летний водитель отечественной легковушки ВАЗ грубо нарушил правила дорожного движения - решил совершить обгон в зоне действия дорожного знака "Обгон запрещен". На встречке его ВАЗ врезался в ВАЗ-2107, затем автомобиль отбросило под КАМАЗ.

В результате столкновения в больницу с места ДТП увезли водителя встречного ВАЗа и четырех пассажиров первой легковушки, среди них шестилетний ребенок.

Как стало известно "КП-Казань из собственных источников в правоохранительных органах, несмотря на усилия врачей в субботу, 5 октября, скончалась одна из пассажирок.

ИСТОЧНИК KP.RU