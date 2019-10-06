2019-10-06T10:14:39+03:00
Происшествия

В Татарстане в больнице скончалась раненная в аварии женщина

Врачи пытались спасти ее после ДТП 29 сентября
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: Из материалов пресс-службы
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Авария с участием трех автомобилей произошла 29 сентября возле деревни Яна-Буляк Тукаевского района республики. По предварительным данным, 64-летний водитель отечественной легковушки ВАЗ грубо нарушил правила дорожного движения - решил совершить обгон в зоне действия дорожного знака "Обгон запрещен". На встречке его ВАЗ врезался в ВАЗ-2107, затем автомобиль отбросило под КАМАЗ.

В результате столкновения в больницу с места ДТП увезли водителя встречного ВАЗа и четырех пассажиров первой легковушки, среди них шестилетний ребенок.

Как стало известно "КП-Казань из собственных источников в правоохранительных органах, несмотря на усилия врачей в субботу, 5 октября, скончалась одна из пассажирок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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