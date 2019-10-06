В Набережных Челнах под колеса трамвая попал пешеход

СЕГОДНЯ 09:18 2019-10-06T09:18:13+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие, повлекшее гибель человека, произошло в субботу, 5 октября, примерно 7.55 на проспекте Яшьлек в Набережных Челнах. Там мужчина попытался перейти дорогу в неустановленном для этого месте. Он внезапно появился перед трамваем, и, несмотря на все усилия водителя трамвая, избежать наезда не удалось. Многотонный вагон сбил пешехода.

Полученные пострадавшим травмы оказались смертельными, он погиб на месте.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции и медики.

ИСТОЧНИК KP.RU