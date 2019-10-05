«Рубин» обыграл «Тамбов» со счетом 2:1
«Рубин» дома обыграл «Тамбов» в 12-м туре Российской Премьер-Лиги.
Счет на 27-й минуте открыл полузащитник казанцев Игорь Коновалов. Он навесил мяч со штрафного, тот, никого не коснувшись, влетел в дальний угол.
Еще через пять минут вышедший после долгого перерыва Зурико Давиташвили обыграл нескольких защитников и удвоил преимущество «Рубина».
Гости ответили в начале второго тайма ударом Георгия Мелкадзе. Итоговый счет на табло в пользу казанцев – 2:1. Эта победа позволила татарстанской команде покинуть зону стыковых матчей в турнирной таблице РПЛ.
ИСТОЧНИК KP.RU
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