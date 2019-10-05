«Рубин» обыграл «Тамбов» со счетом 2:1

СЕГОДНЯ 21:21 2019-10-05T21:21:01+03:00

Голами за казанцев отличились Игорь Коновалов и Зурико Давиташвили

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«Рубин» дома обыграл «Тамбов» в 12-м туре Российской Премьер-Лиги.

Счет на 27-й минуте открыл полузащитник казанцев Игорь Коновалов. Он навесил мяч со штрафного, тот, никого не коснувшись, влетел в дальний угол.

Еще через пять минут вышедший после долгого перерыва Зурико Давиташвили обыграл нескольких защитников и удвоил преимущество «Рубина».

Гости ответили в начале второго тайма ударом Георгия Мелкадзе. Итоговый счет на табло в пользу казанцев – 2:1. Эта победа позволила татарстанской команде покинуть зону стыковых матчей в турнирной таблице РПЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU