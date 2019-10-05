В Татарстане женщина выехала на встречку ради обгона и устроила аварию, погиб 6-летний ребенок
Страшная авария произошла в субботу, 5 октября, в 14.10 на девятом километра автодороги "Ромашкино-Куакбаш-Каркали" в Лениногорском районе республики. По предварительным данным, 44-летняя женщина-водитель автомобиля "КИА Рио" решила обогнать впереди идущий автомобиль, но не сумела адекватно оценить обстановку - расстояние между автомобилями, скорости, отсутствие других автомобилей на встречке, и в результате этого произошло столкновение. На встречке ее автомобиль столкнулся с другой иномаркой "КИА Рио", которой управлял 26-летний мужчина.
- В результате аварии смертельные травмы получил шестилетний пассажир второй иномарки, позже он скончался в больнице, - сообщили в МВД Татарстана. - Также госпитализированы оба водителя и еще один пассажир "КИА Рио", семилетний ребенок. Обстоятельства ДТП выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU
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