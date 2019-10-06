2019-10-06T08:26:17+03:00
Спорт

В Татарстане прошло награждение победителей соревнований по картингу

Мероприятие состоялось 4 октября
Лика ИСАЕВА
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С церемонии награждения. Фото предоставлено УГИБДД МВД ТатарстанаС церемонии награждения. Фото предоставлено УГИБДД МВД Татарстана
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В пятницу, 4 октября, в Госавтоинспекции республики состоялось награждение итогов сезона 2019 года по картингу. Награды получили победители и призеры соревнований в 15 классах: «KZ2», «Восход», «Национальный А», «Национальный-Юниор», «Ротакс Макс», «Ротакс Макс-Юниор», «125А», «125Б», «Пилот», «Стриж», «Кадет», «Пионер», «Мини», «Супер-Мини», «Микро».

Обладателем кубка Федерации автомобильного спорта Татарстан в классе Honda GX200 стал Карим Ашрапов (г. Казань, «Форсаж»), второе место занял Егор Силантьев (г. Казань, «Форсаж»), третье – Марсэль Даминов (г. Казань, «Форсаж»). В классе Honda GX270 победил Николай Фролов (г. Казань, СТК «МАК-Титан»), вторым стал Семен Родин (г. Набережные Челны, «КАМАЗ-мастер Юниор»), третьим – Зуфар Зиганшин (г. Казань, СТК «МАК-Титан»).

Победителем соревнований на кубок ГБУ «Безопасность дорожного движения» в классе Honda GX200 стал Георгий Васильев (г. Казань), второе место занял Алихан Минниханов (г. Казань), третье – Султан Мурзаков (г. Буинск). В классе Honda GX270 победил Ранис Гайнуллин (г. Казань), вторым стал Булат Каримов (г. Буинск), третьим – Ибрагим Бильданов (г. Казань).

ИСТОЧНИК KP.RU

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