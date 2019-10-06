2019-10-06T07:22:59+03:00
Происшествия

В Йошкар-Оле возбудили уголовное дело по факту нападения с ножом на госавтоинспекора

Злоумышленник находился в федеральном розыске
Лика ИСАЕВА
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Возбуждено уголовное делоВозбуждено уголовное дело
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Уголовное дело было возбуждено в отношении 51-летнего мужчины по подозрению "Применение к представителю власти насилия опасного для жизни и здоровья".

Все началось с того, что сотрудники Госавтоинспекции МВД Марий Эл в ночь на 5 октября задержали автомобиль для проверки документов. 51-летний водитель показал свои водительские права, но они оказались просроченными. Удостоверяя личность владельца легковушки, сотрудники полиции выяснили, что мужчина находится в федеральном розыске за ранее совершенное преступление. Поняв, что его никто отпускать не собирается, злоумышленник удари ножом в руку одного из офицеров.

- Пострадавший сотрудник полиции госпитализирован, напавший на него водитель задержан, - сообщили в СУ СКР Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU

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