Тренер «УНИКСа» перед игрой с «Астаной»: нам следует быть более серьезными и энергичными
УНИКС 6 октября проведёт первый домашний матч в новом сезоне. Казанцы стартуют в Единой лиге ВТБ игрой с «Астаной», начало назначено на 18:00. Мнением о предстоящей встрече в видеообращении к болельщикам поделился главный тренер татарстанской команды Димитрис Прифтис.
– К сожалению, мы начали сезон с неудовлетворительных результатов. Это то, с чем мы столкнулись. Нам необходимо изменить положение в котором мы оказались, мы должны сделать это уже в следующей игре с «Астаной», в первой игре Лиги ВТБ. Нам следует быть более серьезными и энергичными, все зависит от нас. «Астана» – полностью обновлённая команда по сравнению с прошлым сезоном, все иностранцы с прошлого сезона покинули команду. Мы говорим об абсолютно новой команде. Они делают успехи на протяжении этого периода, – сказал тренер.
ИСТОЧНИК KP.RU
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