4 октября в двух авариях в Марий Эл пострадали трое детей

СЕГОДНЯ 16:10 2019-10-05T16:10:05+03:00

Один из них переходил дорогу по нерегулируемому переходу

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4 октября в Марий Эл произошло две аварии, в которых пострадали дети. Первое произошло днем на ул. Транспортная в Йошкар-Оле. 41-летний водитель Лады Весты наехал на 9-летнего пешехода. Ребенок, по предварительным данным, переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП его поместили в больницу.

Вечером в Медведевском районе на 1 км автодороги «Куяр – Солнечный – Ронга» 29-летний водитель Mitsubishi, по предварительным данным, при обгоне столкнулся со встречной автомашиной Geely, за рулем которой сидел 32-летний водитель.

В результате ДТП водителя, трех пассажиров Geely, два из которых несовершеннолетние дети, и пассажира Mitsubishi доставили в больницу, сообщили в пресс-службе МВД Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU