Молодежка «Рубина» проиграла сверстникам из «Тамбова»

СЕГОДНЯ 14:53 2019-10-05T14:53:19+03:00

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В матче 12 тура молодежного первенства РПЛ «Рубин» дома уступил «Тамбову» со счетом 2:3.

В составе победителей дубль на счету Дмитрия Меренчукова. Еще один гол забил Вильдан Ермилов. У казанцев точный удар в активе Александра Смелова, который отличается во втором матче подряд. Еще один гол защитник «Тамбова» Кирилл Большаков забил в собственные ворота.

Команда Владимира Ежурова прервала серию из шести матчей без проигрышей. Сейчас на счету дублеров «Рубина» 14 очков.

Сегодня основные составы команд сыграют между собой в матче 12 тура чемпионата России. Игра пройдет на Центральной стадионе и начнется в 16:30 по московскому времени. В случае поражения команда Романа Шаронова по итогам тура опустится в зону вылета.

ИСТОЧНИК KP.RU