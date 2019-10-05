2019-10-05T18:35:28+03:00
Общество

В Казани популярность машин с газовыми двигателями за год упала на 67%

При этом средняя цена на такие машины выросла на 10,9%
Наиля ГАЛИМОВА
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В целом по стране спрос на автомобили с газовым двигателем снизился на 66 процентов.В целом по стране спрос на автомобили с газовым двигателем снизился на 66 процентов.Фото: Алина НИЗАМОВА
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В Казани водители стали меньше интересоваться автомобилями с газовыми двигателями. Эксперты «Авито Авто» изучили рынок и выяснили, популярность таких машин упала на 67 процентов за год, а предложение – на 68,1 процентов. При этом их средняя стоимость за этот же период выросла на 10,9 процентов до 432 500 рублей.

При этом, казанцы предпочитают продукцию АвтоВАЗа, на втором месте по уровню спроса ГАЗ, а на третьем – Volkswagen.

В целом по стране спрос на автомобили с газовым двигателем снизился на 66 процентов. Наиболее сильно он упал в Ростове-на-Дону, где показатель за год почти на 80%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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