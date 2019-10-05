В Йошкар-Оле задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске

СЕГОДНЯ 13:58 2019-10-05T14:02:42+03:00

При проверке документов он ранил ножом сотрудника ГИБДД и попытался скрыться

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В Йошкар-Оле около 23 часов 4 октября на перекрестке улиц Сернурский тракт и Карла Либкнехта наряд ДПС для проверки остановили машину Ока. За рулем оказался ранее судимый 51-летний житель Мари-Турекского района.

Полицейские установили, что мужчина подозревается в совершении тяжкого преступления, скрылся от следствия и находится в федеральном розыске. Узнав об этом, злоумышленник нанес ножевое ранение левой кисти одному из сотрудников ДПС и попытался скрыться.

– Сотруднику полиции оказана медицинская помощь. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Применение насилия в отношении представителя власти», – сообщили в пресс-службе МВД Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU