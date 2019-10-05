В Йошкар-Оле задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске
В Йошкар-Оле около 23 часов 4 октября на перекрестке улиц Сернурский тракт и Карла Либкнехта наряд ДПС для проверки остановили машину Ока. За рулем оказался ранее судимый 51-летний житель Мари-Турекского района.
Полицейские установили, что мужчина подозревается в совершении тяжкого преступления, скрылся от следствия и находится в федеральном розыске. Узнав об этом, злоумышленник нанес ножевое ранение левой кисти одному из сотрудников ДПС и попытался скрыться.
– Сотруднику полиции оказана медицинская помощь. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Применение насилия в отношении представителя власти», – сообщили в пресс-службе МВД Марий Эл.
ИСТОЧНИК KP.RU