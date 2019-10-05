Народный артист России выступит в Казани на следующий день после 75-летнего юбилея

СЕГОДНЯ 12:43 2019-10-05T12:43:54+03:00

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5 октября актер, народный артист России Александр Михайлов празднует 75-летний юбилей. А уже 6 октября он проведет в Казани творческую встречу «Экология души» и выступит для поклонников своего творчества.

Так, казанцы и гости города смогут услышать интересные эпизоды жизни, детали создания культовых советских кинофильмов. Также в исполнении Александра Михайлова прозвучат стихи, песни и романсы.

ИСТОЧНИК KP.RU