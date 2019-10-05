В Казани стартует Открытый чемпионат и первенство по спортивной аэробике
В соревнованиях примут участие более 350 спортсменов из разных регионов России
Официальное открытие состязаний и торжественный парад запланированы на 12.00.Фото: Алина НИЗАМОВА
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5 октября состоится Открытый чемпионат и первенство Казани по спортивной аэробике. Соревнования пройдут в Центре бокса и настольного тенниса.
В нем примет участие рекордное количество спортсменов – более 350 человек из разных регионов России и районов Татарстана. Так, в Казань съедутся команды из Московской, Нижегородской, Ульяновской, Самарской областей, Чувашии, Карелии, Оренбурга. Оценят спортсменов две судейские бригады.
Официальное открытие состязаний и торжественный парад запланированы на 12.00 5 октября, сообщили в пресс-службе мэрии Казани.
ИСТОЧНИК KP.RU