2019-10-05T09:58:48+03:00
Спорт

В Казани стартует Открытый чемпионат и первенство по спортивной аэробике

В соревнованиях примут участие более 350 спортсменов из разных регионов России
Наиля ГАЛИМОВА
Поделиться:
Официальное открытие состязаний и торжественный парад запланированы на 12.00.Официальное открытие состязаний и торжественный парад запланированы на 12.00.Фото: Алина НИЗАМОВА
Изменить размер текста:

5 октября состоится Открытый чемпионат и первенство Казани по спортивной аэробике. Соревнования пройдут в Центре бокса и настольного тенниса.

В нем примет участие рекордное количество спортсменов – более 350 человек из разных регионов России и районов Татарстана. Так, в Казань съедутся команды из Московской, Нижегородской, Ульяновской, Самарской областей, Чувашии, Карелии, Оренбурга. Оценят спортсменов две судейские бригады.

Официальное открытие состязаний и торжественный парад запланированы на 12.00 5 октября, сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Йошкар-Оле задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске
Народный артист России выступит в Казани на следующий день после 75-летнего юбилея
Казанец стал призером всероссийского конкурса «Учитель года России - 2019»
5 октября завершаются Дни кино Узбекистана в Казани
В Татарстане многодетный отец вылетел на встречку и врезался в грузовик
Каждый третий рубль из бюджета Татарстана тратится на образование
10 октября Татарстан примет Открытое первенство по кибатлетике
В Чувашии 17-летняя девушка получила 6 лет лишения свободы из-за убийства на почве ревности
В казанских автобусах за два дня кондукторы и водители спасли 5 пассажиров
В Новочебоксарске закончился ремонт пешеходных зон в Ельниковской роще
В Казани на "зебре" сбили 8-летнюю школьницу
В Чувашии женщина обвиняется в систематическом избиении своей 14-летней дочери
К концу 2019 года в Казани оборудуют еще 20 новых площадок для раздельного сбора мусора
МЧС Татарстана: 5 октября в республике ожидается усиление ветра
В 2020 году на здравоохранение Чувашии будет дополнительно выделен 1 миллиард рублей
Полузащитника «Рубина» Павла Могилевца вызвали в сборную России
В Казани отреставрируют недостроенную часть консерватории имени Жиганова
В Марий Эл лихач на скорости врезался в дерево
5 октября на Московской набережной Чебоксар состоится день ходьбы
Рустам Минниханов обсудил с главой Ростуризма меры по привлечению туристов в регион
Тренер вратарей Ари Мойсанен и «Ак Барс» расторгли контракт
Облачные игры на базе технологий NVIDIA доступны абонентам «Ростелекома» с подпиской GFN.RU
Девочка из Нижнекамска представит Татарстан на всемирном парамузыкальном фестивале
Из бюджета Чувашии в 2020 году выделят 500 миллионов рубелей на развитие культуры
5 октября на четырех улицах и в нескольких образовательных учреждениях Нижнекамска отключат воду