В Казани стартует Открытый чемпионат и первенство по спортивной аэробике

СЕГОДНЯ 09:58 2019-10-05T09:58:48+03:00

Официальное открытие состязаний и торжественный парад запланированы на 12.00. Фото: Алина НИЗАМОВА

В соревнованиях примут участие более 350 спортсменов из разных регионов России

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5 октября состоится Открытый чемпионат и первенство Казани по спортивной аэробике. Соревнования пройдут в Центре бокса и настольного тенниса.

В нем примет участие рекордное количество спортсменов – более 350 человек из разных регионов России и районов Татарстана. Так, в Казань съедутся команды из Московской, Нижегородской, Ульяновской, Самарской областей, Чувашии, Карелии, Оренбурга. Оценят спортсменов две судейские бригады.

Официальное открытие состязаний и торжественный парад запланированы на 12.00 5 октября, сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU