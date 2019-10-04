2019-10-04T23:30:36+03:00
Происшествия

В Татарстане многодетный отец вылетел на встречку и врезался в грузовик

Водитель легковушки погиб на месте
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествия
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Страшная авария произошла 4 октября, в пятницу, примерно в 20.15 в райцентре Алексеевский на улице Оренбургский тракт возле кафе-ресторана Ял. По предварительным данным, водитель легковушки на большой скорости не справился с управлением и врезался на встречке в выезжающий от кафе автовоз.

Шанов выжить у водителя отечественной легковушки не было. Его тело из искореженного автомобиля вырезали сотрудники МЧС Татарстана. Как рассказали "КП-Казань" собственные источники в правоохранительных органах, погибший водитель - местный житель, отец трех детей. Выясняется, в каком состоянии он сел за руль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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