В Новочебоксарске закончился ремонт пешеходных зон в Ельниковской роще

СЕГОДНЯ 18:37 2019-10-04T18:37:00+03:00

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В Новочебоксарске закончился ремонт Ельниковской роще. Там были отремонтированы центральная пешеходная зона, дорога вдоль парка по улице Советской и дорожка внутри территории параллельно улице Парковая. Работы потребовали 19,5 миллионов рублей.

Сейчас в Ельниковской роще ведется процедура приемки работ. Так, накануне комиссия, в составе которой были заместитель главы администрации города по вопросам ЖКХ и инфраструктуры Александр Фадеев и и.о. начальника управления городского хозяйства администрации Андрей Ширшов проверили качество проведенных работ. А 4 октября в парке вела работа по отбору проб асфальта.

Визуально же на территории все соответствуют нормативам.

ИСТОЧНИК KP.RU