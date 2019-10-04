В Новочебоксарске закончился ремонт пешеходных зон в Ельниковской роще
В Новочебоксарске закончился ремонт Ельниковской роще. Там были отремонтированы центральная пешеходная зона, дорога вдоль парка по улице Советской и дорожка внутри территории параллельно улице Парковая. Работы потребовали 19,5 миллионов рублей.
Сейчас в Ельниковской роще ведется процедура приемки работ. Так, накануне комиссия, в составе которой были заместитель главы администрации города по вопросам ЖКХ и инфраструктуры Александр Фадеев и и.о. начальника управления городского хозяйства администрации Андрей Ширшов проверили качество проведенных работ. А 4 октября в парке вела работа по отбору проб асфальта.
Визуально же на территории все соответствуют нормативам.
ИСТОЧНИК KP.RU