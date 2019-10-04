2019-10-04T19:06:58+03:00
Общество

В казанских автобусах за два дня кондукторы и водители спасли 5 пассажиров

Людям становилось плохо прямо в общественном транспорте
Наиля ГАЛИМОВА
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Людям становилось плохо прямо в общественном транспорте.Людям становилось плохо прямо в общественном транспорте.Фото: Алина НИЗАМОВА
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За прошедшие два дня экипажи казанских автобусов №68, 1, 46, 36 и 5 помогли 5 пассажирам, которым стало плохо в автобусе. Их передали в руки врачей скорой помощи.

Так, например, 3 октября в автобусе №5 кондуктор автобуса заметил, что 73-летнему мужчине стало плохо, закатились глаза. На лицо были все признаки предынсультного состояния. Водитель остановил автобус, вызвал скорую. Дедушку передали врачам.

2 октября в автобусе №36 потеряла сознание женщина. А в автобусе №46. Подъезжаю у мужчины, по предварительному диагнозу, случился приступ эпилепсии. Экипаж обеспечил приток воздуха в салон, открыл двери и люки. Обоих пассажиров передали скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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