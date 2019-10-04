Полузащитника «Рубина» Павла Могилевца вызвали в сборную России
Он в составе команды будет готовиться к матчам Чемпионата Европы-2020 с Шотландией и Кипром
Начнется подготовка 6 октября в Новогорске.Фото: Алина НИЗАМОВА
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Полузащитник казанского «Рубина» Павел Могилевец получил вызов в сборную России, сообщили в пресс-службе клуба.
Фуктболист в составе национальной команды будет подготавливаться к отборочным матчам Чемпионата Европы-2020. Так, 10 октября в Москве Российская сборная сыграет с Шотландией, а 13 октября в Никосии с Кипром.
Начнется подготовка к играм вместе с тренером команды Станиславом Черчесовым 6 октября в Новогорске.
ИСТОЧНИК KP.RU
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