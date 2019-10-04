2019-10-04T16:27:00+03:00
Общество

В Казани отреставрируют недостроенную часть консерватории имени Жиганова

Речь идет о пристрое общежития, строительство которого велось в 1989-1998 года, но не было завершено
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: kazanconservatoire.ruФото: kazanconservatoire.ru
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В Казани отреставрируют недостроенную часть здания общежития государственной консерватории имени Жиганова. Соответствующее заключение дал городской филиал Главгосэкспертизы России.

- Иногородним студентам консерватории предоставляется общежитие, четырехэтажное здание которого было сооружено в 1961 году на улице Сибирский тракт. Со стороны дворового фасада к нему пристроен еще один сектор переменной этажности - от 4 до 6 этажей: работы по его сооружению велись в 1989-1998 годы, но не были завершены, - сообщает пресс-служба учреждения.

Недавно у здания были обнаружены многочисленные дефекты: трещины, разрушения отдельных камней кладки, разрушение козырька над входными дверями, повреждение внешних и внутренних стен, перекрытий и фундамента.

Реконструкция недостроенной части здания будет включать в себя также увеличение его объема и надстройку седьмого этажа, где будут находиться зал для собраний студенческого совета, комнаты для отдыха и прослушивания музыки, читальный зал, спортзал и зал для индивидуальной силовой подготовки.

Также будет обустроен подвальный этаж, где появятся отсеки для репетиций, актерские уборные, бытовые и технические помещения. На первом этаже будет буфет, комнаты вахтера и настройщика инструментов, а также одноместные и двухместные комнаты для студентов (одна из них предназначена для проживания инвалида на кресле-коляске и с нарушением зрения).

- Всего в реконструируемой части общежития, общая площадь которой составляет 6134,28 кв.м, будут обустроены 80 комнат, рассчитанных на 152 человека, - сообщает пресс-служба Главгосэкспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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