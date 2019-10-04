2019-10-04T15:49:57+03:00
Происшествия

В Марий Эл лихач на скорости врезался в дерево

Пострадавшего госпитализировали
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: МВД по Марий Эл
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Дорожно-транспортное происшествие произошло в Волжске в четверг, 3 октября, в 6.50. На улице Федина в дерево, стоящее на обочине, на скорости врезался автомобиль - иномарка Toyota. Автомобилем управлял 26-летний водитель.

Очевидцы аварии вызвали на место столкновения сотрудников "скорой медицинской помощи" и Госавтоинспекции МВД Марий Эл.

- В результате аварии пострадавший водитель госпитализирован с травмами различной степени тяжести, - сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД Марий Эл. - Обстоятельства аварии выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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