В Марий Эл лихач на скорости врезался в дерево

СЕГОДНЯ 15:49 2019-10-04T15:49:57+03:00

С места происшествия Фото: МВД по Марий Эл

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Дорожно-транспортное происшествие произошло в Волжске в четверг, 3 октября, в 6.50. На улице Федина в дерево, стоящее на обочине, на скорости врезался автомобиль - иномарка Toyota. Автомобилем управлял 26-летний водитель.

Очевидцы аварии вызвали на место столкновения сотрудников "скорой медицинской помощи" и Госавтоинспекции МВД Марий Эл.

- В результате аварии пострадавший водитель госпитализирован с травмами различной степени тяжести, - сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД Марий Эл. - Обстоятельства аварии выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU