2019-10-04T14:24:44+03:00
Общество

Облачные игры на базе технологий NVIDIA доступны абонентам «Ростелекома» с подпиской GFN.RU

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Фото: Ростелеком.Фото: Ростелеком.
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«Ростелеком» запустил для абонентов своей услуги «Домашний интернет» подписку на облачный сервис GFN.RU. Подключить опцию можно будет в несколько кликов в личном кабинете «Ростелекома». Новый сервис превращает любой компьютер в мощную игровую машину, на которой можно добиваться впечатляющих результатов в самых популярных онлайн-играх.

Облачный игровой сервис GFN.RU появился в России благодаря сотрудничеству группы «Сафмар» и компании NVIDIA (США) — мирового лидера рынка графических процессоров и визуальных вычислений. «Ростелеком» стал единственным российским интернет-провайдером, который может предложить своим клиентам подписку на GFN.RU на тех же условиях, что и поставщик, без комиссий и наценок (999 рублей в месяц). На старте подписка на GFN.RU доступна абонентам «Ростелеком-ОнЛайм» в Москве, позднее она будет поэтапно вводиться в других регионах.

Благодаря сервису GFN.RU миллионы российских геймеров получили возможность играть в самые требовательные к мощности и быстродействию современные онлайн-игры практически с любого персонального компьютера с операционными системами Windows и macOS. GFN.RU использует технологические возможности платформы NVIDIA RTX, используемой в облачном игровом сервисе GeForce NOW, глобальный пилотный запуск которого состоялся в 2018 году. Облачные технологии NVIDIA позволяют любому игроку ощутить все преимущества графики GeForce новейшего поколения.

Все, что нужно — это обеспечить высокоскоростное подключение домашнего устройства к интернету. Сочетание передовых технологий NVIDIA и расположение серверов на территории России, а также сверхскоростные каналы передачи данных, предоставленные компанией «Ростелеком», обеспечивают оптимальную производительность сервиса и минимальные задержки передачи данных.

GFN.RU работает с популярными сервисами цифровой дистрибуции Steam, Battle.net, Uplay и уже поддерживает около сотни популярных на мировом и российском рынках игр, включая Warface, World of Tanks, War Thunder, Fortnite, Метро: Исход, Dead by Daylight, Wolfenstein: Youngblood, Shadow of the Tomb Raider и другие.

«Наша компания с 2016 года развивает экосистему цифровых сервисов для онлайн-игроков, а их в стране больше 30 миллионов. “Ростелеком” первым из операторов запустил специальный тарифный план “Игровой”, который включает все, что нужно геймеру. Более 12 миллионов семей по всей России имеют высокоскоростной доступ в интернет благодаря нашей компании. Скоро все они смогут подключить опцию GFN.RU и без апгрейда компьютера наслаждаться возможностями современных компьютерных игр, которые требуют больших мощностей и высоких скоростей», — отметила вице-президент по работе с массовым сегментом «Ростелекома» Диана Самошкина.

«С сервисом GFN.RU любой компьютер игровой! “Ростелеком” — важный партнер для нас не только за счет своей большой абонентской базы и игровой аудитории, но и как ведущий оператор широкополосного доступа, обеспечивающий высокое качество подключения к нашим серверам. Уверен, вместе мы дадим доступ к самым требовательным играм миллионам пользователей, раньше лишь мечтавшим об этом», — подчеркнул исполнительный директор GFN.RU Павел Троицкий.

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