К концу 2019 года в Казани оборудуют еще 20 новых площадок для раздельного сбора мусора

СЕГОДНЯ 17:45 2019-10-04T17:45:55+03:00

В столице Татарстана сейчас функционируют более 40 павильонов для приема отсортированного вторсырья Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Так, к началу нового года их число достигнет 54

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Сейчас 80% жилого фонда Казани оборудовано емкостями для раздельного сбора мусора. Однако до конца 2019 года таких площадок появится еще 20 и их общее количество достигнет 54. Такие цифры назвал замруководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин на семинаре для председателей территориальных общественных самоуправлений.

Отметим, что в столице Татарстана сейчас функционируют более 40 павильонов для приема отсортированного вторсырья.

ИСТОЧНИК KP.RU