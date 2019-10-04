К концу 2019 года в Казани оборудуют еще 20 новых площадок для раздельного сбора мусора
Так, к началу нового года их число достигнет 54
В столице Татарстана сейчас функционируют более 40 павильонов для приема отсортированного вторсырьяФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Сейчас 80% жилого фонда Казани оборудовано емкостями для раздельного сбора мусора. Однако до конца 2019 года таких площадок появится еще 20 и их общее количество достигнет 54. Такие цифры назвал замруководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин на семинаре для председателей территориальных общественных самоуправлений.
Отметим, что в столице Татарстана сейчас функционируют более 40 павильонов для приема отсортированного вторсырья.
ИСТОЧНИК KP.RU