2019-10-04T20:43:48+03:00
Общество

10 октября Татарстан примет Открытое первенство по кибатлетике

Начало стартов в 13:00
Наиля ГАЛИМОВА
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Фото: пресс-служба министерства образования и науки Татарстана.Фото: пресс-служба министерства образования и науки Татарстана.
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10 октября в столице Татарстана в рамках спецвыставки «Индустрия здоровья. Казань» пройдет Открытое первенство по кибатлетике.

Соревнования пройдут в различных дисциплинах: протезы рук, протезы бедра, протезы голени, электрические коляски. Люди с ограниченными возможностями, использующие техсредства реабилитации, будут состязаться на трассах, состоящих из имитаторов различных бытовых ситуаций.

Например: преодоление с ношей ступенек, пандуса, входной двери, замена электролампы, развешивание белья, хват протезом руки различных предметов, хождение на протезах бедра и голени по бордюрам и пересеченной местности, удержание равновесия.

Перед состязаниями пройдет круглый стол о направлениях развития ТСР. Начало соревнований назначено на 13-00, а продлятся они до 16-00, сообщили в пресс-службе министерства образования и науки Татарстана. В перерывах между стартами выступят творческие коллективы Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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