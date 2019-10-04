2019-10-04T15:13:13+03:00
Общество

Рустам Минниханов обсудил с главой Ростуризма меры по привлечению туристов в регион

Однако на встречи поднимались и другие вопросы
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба президента ТатарстанаФото: пресс-служба президента Татарстана
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В пятницу, 4 октября, президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с главой Ростуризма Зариной Догузовой. Они обсудили вопросы развития индустрии туризма в республике, совершенствования инфраструктуры и меры по привлечению туристов в регион. Об этом сообщает пресс-служба главы Татарстана.

Известно, что 4 октября в Казани запланировано заседания Совета при полномочном представителе Президента России в Приволжском федеральном округе по вопросу развития внутреннего и въездного туризма

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Пик нагрузки в этом турсезоне казанские гостиницы испытали на себе в мае и в августе – бронирование номеров 72,5% и 75,5% соответственно. Только в дни проведения мирового чемпионата по рабочим профессиям WorldSkills-2019 средняя загрузка средств размещения составила 93,5% [подробнее]

ИСТОЧНИК KP.RU

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