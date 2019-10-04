2019-10-04T18:17:54+03:00
Происшествия

В Казани на "зебре" сбили 8-летнюю школьницу

На место наезда вызывали медиков
Лика ИСАЕВА
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На место аварии вызывали медиковНа место аварии вызывали медиков
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Наезд на восьмилетнюю девочку произошел рано утром 4 октября, в пятницу, на одной из оживленных магистралей в поселке Мирный в Приволжском районе столицы Татарстана. По предварительным данным, водитель автобуса ПАЗ грубо нарушил правила дорожного движения - он не пропустил пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу "зебра".

Автобус сбил школьницу, и из-пол колес ее доставали многочисленные очевидцы. С травмами различной степени тяжести малышку отправили в больницу, сообщил "КП-Казань" собственный источник в правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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