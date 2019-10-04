Девочка из Нижнекамска представит Татарстан на всемирном парамузыкальном фестивале
15-летняя Малика из Нижнекамска представит Татарстан на всемирном парамузыкальном фестивале с номером по жестовому пению. Мероприятие состоится в конце октября.
В номере, который готовит Малика, главное – руки, передающие эмоции и смысл песни. Это и есть жестовое пение, которым нижнекамка занимается уже пять лет.
Дело в том, что Малика – слабослышащая. В четыре года она потеряла слух после операции на сердце. Но это не мешает ей выступать. За плечами девочки уже много побед в республиканских, всероссийских и мировых конкурсах, сообщили в пресс-службе министерства образования и науки Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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