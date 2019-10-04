5 октября на Московской набережной Чебоксар состоится день ходьбы

СЕГОДНЯ 15:26 2019-10-04T15:26:59+03:00

В нем примут участие более 1000 жителей столицы Чувашии. Фото: Алина НИЗАМОВА

В нем примут участие более 1000 жителей столицы Чувашии.

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5 октября на Московской набережной Чебоксар состоится центральный старт республиканского этапа Всероссийского дня ходьбы. Торжественная церемония открытия пройдет в 10.45 в районе центрального пляжа. Ожидается участие более 1000 жителей столицы Чувашии.

Массовый заход возглавят выдающиеся спортсмены по спортивной ходьбе, прославившие республику на спортивных стартах. Также в рамках дня ходьбы будет дан старт для любителей северной ходьбы, которая с этого года в перечне спортивных дисциплин, сообщили в пресс-службе мэрии Чебоксар.

ИСТОЧНИК KP.RU