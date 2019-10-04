В 2020 году на здравоохранение Чувашии будет дополнительно выделен 1 миллиард рублей

СЕГОДНЯ 16:49 2019-10-04T16:49:32+03:00

Сейчас в поликлиники республики ежедневно обращаются более 45 тысяч граждан Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Большая часть этой суммы пойдет на проведение капремонта каждого второго медучреждения и обновление их материально-технической базы

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В 2020 году Чувашия выделит из своего бюджета дополнительный 1 миллиард рублей на здравоохранение республики. На 800 миллионов из них в регионе будет отремонтировано каждое второе медучреждение, а также обновлены их материально-технические базы.

На оставшиеся деньги будет модернизирована центральная клинико-диагностическая лаборатория клинической больницы №1 в Чебоксарах и закуплены 53 автомобиля для 28 медорганизаций.

- Сегодня в поликлиники республики ежедневно обращаются более 45 тысяч граждан. По числу посещений за амбулаторной помощью Чувашия лидирует среди других субъектов России (1 место по итогам 2018 года). Это говорит о доступности медицинской помощи. Но при этом необходимо обеспечить не только доступность, но и качество медицинских услуг, - сообщает пресс-служба органов власти региона

ИСТОЧНИК KP.RU