2019-10-04T16:49:32+03:00
Экономика

В 2020 году на здравоохранение Чувашии будет дополнительно выделен 1 миллиард рублей

Большая часть этой суммы пойдет на проведение капремонта каждого второго медучреждения и обновление их материально-технической базы
Алина ГАБДУЛИНА
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Сейчас в поликлиники республики ежедневно обращаются более 45 тысяч гражданСейчас в поликлиники республики ежедневно обращаются более 45 тысяч гражданФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В 2020 году Чувашия выделит из своего бюджета дополнительный 1 миллиард рублей на здравоохранение республики. На 800 миллионов из них в регионе будет отремонтировано каждое второе медучреждение, а также обновлены их материально-технические базы.

На оставшиеся деньги будет модернизирована центральная клинико-диагностическая лаборатория клинической больницы №1 в Чебоксарах и закуплены 53 автомобиля для 28 медорганизаций.

- Сегодня в поликлиники республики ежедневно обращаются более 45 тысяч граждан. По числу посещений за амбулаторной помощью Чувашия лидирует среди других субъектов России (1 место по итогам 2018 года). Это говорит о доступности медицинской помощи. Но при этом необходимо обеспечить не только доступность, но и качество медицинских услуг, - сообщает пресс-служба органов власти региона

ИСТОЧНИК KP.RU

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