Из бюджета Чувашии в 2020 году выделят 500 миллионов рубелей на развитие культуры

СЕГОДНЯ 13:49 2019-10-04T13:49:14+03:00

Деньги будут потрачены в том числе на обновление библиотечного фонда Фото: Мария ЛЕНЦ

Дело в том, что создание условий для реализации творческого потенциала граждан стало приоритетом региона

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Глава Чуваши Михаил Игнатьев подписал указ «О дополнительных мерах по повышению качества жизни населения республики». Так, одним из приоритетных направлений развития региона стало создание условий для реализации каждым жителем его творческого потенциала и обеспечения доступа к знаниям, информации, культурным ценностям и благам.

В связи с этим, в 2020 году из бюджета Чувашии будет выделено порядка 500 миллионов рублей на развитие отрасли культуры. Деньги будут потрачены на обновление библиотечного фонда, а также укрепление материально-технических баз муниципальных архивов, учреждение допобразования, культурно-досуговых центров.

- Реализация данного Указа позволит увеличить на 15% число посещений организаций культуры и в 5 раз число обращений к цифровым ресурсам культуры, - написано на официальном портале правовой информации региона.

ИСТОЧНИК KP.RU