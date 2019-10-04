2019-10-04T12:45:07+03:00
Общество

43 студента из Чувашии готовы переехать в села, чтобы работать там учителями

Они получат единовременную выплату в рамках федеральной программы "Земский учитель"
Алина ГАБДУЛИНА
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Педагоги, переехавшие работать в села и малые города, получат единовременную выплатПедагоги, переехавшие работать в села и малые города, получат единовременную выплатФото: Ольга Крыльцова
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В 2020 году в силу вступит федеральная программа «Земский учитель». Принять в ней участие уже сейчас согласились 43 студента из Чувашии. Они готовы переехать в села и маленькие города, чтобы работать там при поддержке властей. Об этом сообщает пресс-служба официального портала органов власти республики.

Отметим, что педагоги, переехавшие работать в села и малые города, получат единовременную выплату.

ИСТОЧНИК KP.RU

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