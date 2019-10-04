5 октября на четырех улицах и в нескольких образовательных учреждениях Нижнекамска отключат воду

СЕГОДНЯ 13:35 2019-10-04T13:35:49+03:00

Воды не будет с 8.00 до 14.00 Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

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В субботу, 5 октября, в Нижнекамске будет проводиться ремонт водопровода на улице Гагарина. В связи с этим с 8.00 до 14.00 на четырех улицах и в нескольких образовательных учреждениях города отключат воду.

Речь идет о жилых домах по адресам: проспект Вахитова №27а, 27б, 25а, 19а, 17, 11, 13а, 13, 15, 21/10, 19 и 23; улица Гагарина №1а, 1б, 3б, 5, 5а, 5б, 7а, 9, 7, 3, 3а, 1, 2, 4, 2а и 8; проспект Химиков №72а, 72б, 72в, 72г, 72д, 70б, 70г, 70д, 70в, 70а, 80в, 76д, 78а, 78в, 76а, 76б, 76г, 78б, 78г и 76в; улица Спортивная №11, 15, 17а, 13, 13а, 17, 9, 21, 23 и 19.

Также воды не будет в школах № 9, 11, 12, 18, детских садах №19, 22, 24, 28, 25, лицее №24, гимназии №1, школе-интернате Радуга, центре развития ребенка и Доме дружбе народов.

ИСТОЧНИК KP.RU