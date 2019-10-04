Татарстан потратит 93,3 миллиарда рублей на жилье и качественные услуги ЖКХ
С 2020 по 2025 год Татарстан потратит порядка 93,3 миллиардов рублей на обеспечение своих жителей качественным жильем и услугами ЖКХ. Информация о соответствующей программе имеется в постановлении правительства республики.
52 миллиарда из общей суммы будет взято из бюджета региона, 8,2 миллиарда – из федерального бюджета, 6,7 миллиардов – из местных бюджетов, 25,7 миллиардов – из внебюджетных источников. Еще 772,7 миллиарда выделит Фонд содействия реформированию ЖКХ.
На эти деньги правительством региона будут:
- оказаны дополнительные меры господдержки;
- выполнены обязательства и социальные гарантия при приобретении жилья и улучшении жилищных условий;
- увеличены объема жилищного строительства;
- сокращен непригодный для проживания жилищный фонд;
- повышены качества питьевой воды;
- второе сокращены загрязненные сточные воды;
- развиты и повышены надежности коммунальной инфраструктуры.
ИСТОЧНИК KP.RU