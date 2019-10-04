2019-10-04T13:09:03+03:00
Общество

Татарстан потратит 93,3 миллиарда рублей на жилье и качественные услуги ЖКХ

Информация о соответствующей программе имеется в постановлении правительства республики
Алина ГАБДУЛИНА
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Часть из указанной суммы пойдет на увеличение объема жилищного строительства в регионеЧасть из указанной суммы пойдет на увеличение объема жилищного строительства в регионеФото: Михаил ФРОЛОВ
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С 2020 по 2025 год Татарстан потратит порядка 93,3 миллиардов рублей на обеспечение своих жителей качественным жильем и услугами ЖКХ. Информация о соответствующей программе имеется в постановлении правительства республики.

52 миллиарда из общей суммы будет взято из бюджета региона, 8,2 миллиарда – из федерального бюджета, 6,7 миллиардов – из местных бюджетов, 25,7 миллиардов – из внебюджетных источников. Еще 772,7 миллиарда выделит Фонд содействия реформированию ЖКХ.

На эти деньги правительством региона будут:

- оказаны дополнительные меры господдержки;

- выполнены обязательства и социальные гарантия при приобретении жилья и улучшении жилищных условий;

- увеличены объема жилищного строительства;

- сокращен непригодный для проживания жилищный фонд;

- повышены качества питьевой воды;

- второе сокращены загрязненные сточные воды;

- развиты и повышены надежности коммунальной инфраструктуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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