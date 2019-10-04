5 октября в Татарстане пройдет День посадки леса
Лопаты и саженцы всем желающим будут выдаваться на месте
Министерством лесного хозяйства республики уже подготовлено 1,5 миллиона саженцевФото: Алексей БУЛАТОВ
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В субботу, 5 октября, во всех районах Татарстане пройдет День посадки леса. Для этого министерством лесного хозяйства республики уже подготовлено 1,5 миллиона саженцев. Среди них сосны обыкновенные, ели европейские, лиственницы сибирские, липы мелколистные и рябины обыкновенные.
В частности, под Казанью акция пройдет на трех площадках – возле поселков Сосновка и Кульсеитово в Высокогорском районе и села Старое Шигалеево Пестречинского района. Лопаты и саженцы всем желающим будут выдаваться на месте.
ИСТОЧНИК KP.RU