5 октября в Татарстане пройдет День посадки леса

СЕГОДНЯ 12:30 2019-10-04T12:30:39+03:00

Лопаты и саженцы всем желающим будут выдаваться на месте

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В субботу, 5 октября, во всех районах Татарстане пройдет День посадки леса. Для этого министерством лесного хозяйства республики уже подготовлено 1,5 миллиона саженцев. Среди них сосны обыкновенные, ели европейские, лиственницы сибирские, липы мелколистные и рябины обыкновенные.

В частности, под Казанью акция пройдет на трех площадках – возле поселков Сосновка и Кульсеитово в Высокогорском районе и села Старое Шигалеево Пестречинского района. Лопаты и саженцы всем желающим будут выдаваться на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU