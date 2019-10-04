СЕГОДНЯ 12:15 2019-10-04T12:15:31+03:00

Работы коснулись участка от 22,5 километра до 24,4 километра

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В Татарстане закончился ремонт автодороги Апастово-Тетюши. Работы коснулись участка протяженностью 1,9 километров от 22,5 километра до 24,4 километра трассы. Ремонт производился в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

- Автомобильная дорога является опорной сетью, связывающей Тетюши с Казанью. По автодороге проходят школьные маршруты и маршруты общественного транспорта, - отмечает Минтранс республики.

На участке было снято старое покрытие, уложены выравнивающий слой и верхний слой из высокоплотного асфальтобетона. Также на дороге укрепили обочины из щебня по 2 метра с каждой стороны, установили 7 дорожных знаков и 33 сигнальных столбика. На трассу нанесли дорожную разметку.

ИСТОЧНИК KP.RU