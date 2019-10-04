2019-10-04T11:08:56+03:00
Спорт

Казанский "Зенит" вновь сыграет на клубном чемпионате мира

На сей раз в соперниках у команды Владимира Алекно значатся только три клуба
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: "Зенит-Казань".Фото: "Зенит-Казань".
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Казанский "Зенит" вновь получит возможность стать сильнейшей командой мира. Клуб из Татарстана пригласили на клубный чемпионат мира. Время и дата уже согласованы, а вот место проведения пока не ясно.

- Мы получили приглашение сыграть на клубном чемпионате мира, у которого теперь новый формат. Приглашение стало неожиданным, но с положительной стороны. Мы его приняли. Время проведения турнира – с 3 по 8 декабря, место обсуждается, – сказал директора "Зенита-Казань" Олег Брызгалов.

Если все последние годы в клубном чемпионате мира принимали играли восемь клубов, то теперь число участников сократилось до четырёх. За титул поборются чемпион Южной Америки бразильский "Крузейро", сильнейший клуб Азии иранский "Варамин" и финалисты европейской Лиги чемпионов – итальянская "Чивитанова" и "Зенит-Казань".

Сначала команды сыграют друг с другом в круг, затем состоятся полуфиналы (1-4, 2-3), матч за 3-е место и финал.

"Зенит-Казань" уже семь раз играл на клубных чемпионатах мира. Дважды казанская команда становилась серебряным призёром турнира (2015, 2016) и дважды – бронзовым (2009, 2011). В 2017 году в Польше команда под руководством Владимира Алекно стала победителем турнира. В прошлом сезоне зенитовцы не смогли выйти из группы, проиграв "Факелу" (2:3) и "Чивитанове" (2:3).

ИСТОЧНИК KP.RU

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