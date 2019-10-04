2019-10-04T11:37:43+03:00
Происшествия

В Казани во время пожара соседи спасли пенсионерку

Пожар в ее квартире начался со спальни
Лика ИСАЕВА
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Пожар начался в спальной комнатеПожар начался в спальной комнате
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Пожар в квартире на первом этаже в многоэтажке на улице Повстанческой в Кировском районе столицы республики начался в 23.20 в четверг, 3 октября. Загорелись мебель и вещи в квартире 77-летней пенсионерки. Едва в подъезд начал просачиваться едкий дым, как соседи эвакуировались из опасного места сами и вынесли хозяйку загоревшейся квартиры.

Приехавшие огнеборцы обнаружили в квартире плотное задымление. Очаг пожара находился в спальной комнате. Пожарным удалось ликвидировать возгорание в считанные минуты.

- От огня пострадали мебель и старые вещи в спальной комнате на площади один квадратный метр, - сообщили в МЧС Татарстана. - Предварительная причина пожара: нарушение правил устройств и эксплуатации электрооборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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