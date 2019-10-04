Каждый третий рубль из бюджета Татарстана тратится на образование
Как оказалось, каждый третий рубль из бюджета Татарстана ежегодно тратится на образование. Об этом сообщил глава Минобразования республики Рафис Бурганов на мероприятии, посвященному международному Дню учителя. Торжественный концерт состоялся накануне в ДК имени Ленина.
Министр отметил, что в 2019 году на развитие инфраструктуры образования в регионе выделено более 16,5 миллиардов рублей. 3 миллиарда из этой суммы были направлены на капремонт школ и детских садов, 681 миллион – на капремонт ресурсных центров, 16,3 миллиона – на программу «Доступная среда», 8,8 миллионов рублей – на капремонт спортивных залов, более 7,2 миллиардов – на строительство новых школ, а 4,5 миллиардов – на строительство новых детский садов.
При этом, в детских садах сейчас педработник в среднем получает около 27,9 тысяч рублей, а в школах – 32,3 тысячи.
ИСТОЧНИК KP.RU