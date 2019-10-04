Каждый третий рубль из бюджета Татарстана тратится на образование

СЕГОДНЯ 21:15 2019-10-04T21:15:57+03:00

В детских садах региона сейчас педработник в среднем получает около 27,9 тысяч рублей, а в школах – 32,3 тысячи Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Как оказалось, каждый третий рубль из бюджета Татарстана ежегодно тратится на образование. Об этом сообщил глава Минобразования республики Рафис Бурганов на мероприятии, посвященному международному Дню учителя. Торжественный концерт состоялся накануне в ДК имени Ленина.

Министр отметил, что в 2019 году на развитие инфраструктуры образования в регионе выделено более 16,5 миллиардов рублей. 3 миллиарда из этой суммы были направлены на капремонт школ и детских садов, 681 миллион – на капремонт ресурсных центров, 16,3 миллиона – на программу «Доступная среда», 8,8 миллионов рублей – на капремонт спортивных залов, более 7,2 миллиардов – на строительство новых школ, а 4,5 миллиардов – на строительство новых детский садов.

При этом, в детских садах сейчас педработник в среднем получает около 27,9 тысяч рублей, а в школах – 32,3 тысячи.

ИСТОЧНИК KP.RU