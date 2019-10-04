Из-за матча "Рубин" - "Тамбов" 5 октября в Казани ограничат стоянку транспорта
5 октября казанский "Рубин" проведет свой очередной поединок в чемпионате России. В гости к подопечным Романа Шаронова пожалует главный аутсайдер лиги - "Тамбов". Матч состоится на Центральном стадионе Казани. Из-за проведения матча на близлежащей территории будет запрещена остановка для автомобилей.
Матч начнется в 16.30. В период его проведения остановка транспорта будет запрещена на участке улицы Саид-Галеева, от улицы Ташаяк до Кремлевской набережной; на участке Кремлевской набережной, от улицы Саид-Галеева до площади Тысячелетия, а также на съезде с Кремлевской набережной на площадь Тысячелетия.
ИСТОЧНИК KP.RU