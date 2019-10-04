Из-за матча "Рубин" - "Тамбов" 5 октября в Казани ограничат стоянку транспорта

СЕГОДНЯ 11:13 2019-10-04T11:13:31+03:00

Ограничение вступит в силу с 16:30 и продлится до завершения матча. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Во время игры машины не смогут останавливаться на улице Саид-Галеева и на Кремлевской набережной

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5 октября казанский "Рубин" проведет свой очередной поединок в чемпионате России. В гости к подопечным Романа Шаронова пожалует главный аутсайдер лиги - "Тамбов". Матч состоится на Центральном стадионе Казани. Из-за проведения матча на близлежащей территории будет запрещена остановка для автомобилей.

Матч начнется в 16.30. В период его проведения остановка транспорта будет запрещена на участке улицы Саид-Галеева, от улицы Ташаяк до Кремлевской набережной; на участке Кремлевской набережной, от улицы Саид-Галеева до площади Тысячелетия, а также на съезде с Кремлевской набережной на площадь Тысячелетия.

ИСТОЧНИК KP.RU