2019-10-04T10:01:02+03:00
Общество

Три района Казани 5 октября останутся без света

Отключение связано с ремонтными работами
Владимир КРУПСКИЙ
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Света не будет с утра и до окончания работ.Света не будет с утра и до окончания работ.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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5 октября в Казани вновь запланировано отключение электроэнергии. На сей раз без света останутся жители трех районов города.

С 8.00 до 20.00 света не будет в домах Кировского района, расположенных по улицам Зилантовская, 22/15, Сажинова, 7/11, Тансык 13.

С 9.00 до 20.00 электричества не будет в Ново-Савиновском районе по проспекту Амирхана, 35, 37, 37а, улице Волгоградская, 22, 24, 26, 31а, улице Гагарина, 20, 16, 73а, 75, 75б, 77, 77а, 77б, 79, 81, 81а, улице Коллективная, 35, 37, 39, проспекту Ямашева, 58, 58а.

С 8.00 до 18.00 света не будет в Приволжском районе по улицам Авангардная, 58, 62, 66, 66, Братьев Касимовых, 16, 18, Мавлютова, 8/20, 10, 14, а также в домах частного сектора, расположенных по улицам: Авангардная, Артельная, Грунтовая, Депутатаская, Кулагина, Местная, Молодецкая, переулок Молодецкий, Пензенская, Поперечно-Сормовская, Сормовская, Сызранская, Тюменская, Урожайная, Школьная.

Отключения связаны с плановым ремонтом ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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