Асфальт на 7 отремонтированных дорогах Чувашии не прошел тест на качество

СЕГОДНЯ 09:21 2019-10-04T09:21:23+03:00

Подрядчикам некачественных дорог выдали предписания, что нарушения нужно устранить Фото: Иван ВИСЛОВ

Чувашупрдор взял 36 проб на 12 обновленных дорогах республики в начале сентября

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Стало известно, что на 7 отремонтированных дорогах в Алатырском, Чебоксарском и Порецком районах Чувашии асфальт не соответствует требованиям качества. Об этом сообщает Чувашупрдор.

Управление взяло 36 проб на 12 обновленных дорогах республики в начале сентября. Результаты не порадовали. Подрядчикам 7 дорог выдали предписания, что нарушения нужно устранить.

ИСТОЧНИК KP.RU