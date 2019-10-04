2019-10-04T09:21:23+03:00
Общество

Асфальт на 7 отремонтированных дорогах Чувашии не прошел тест на качество

Чувашупрдор взял 36 проб на 12 обновленных дорогах республики в начале сентября
Алина ГАБДУЛИНА
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Подрядчикам некачественных дорог выдали предписания, что нарушения нужно устранитьПодрядчикам некачественных дорог выдали предписания, что нарушения нужно устранитьФото: Иван ВИСЛОВ
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Стало известно, что на 7 отремонтированных дорогах в Алатырском, Чебоксарском и Порецком районах Чувашии асфальт не соответствует требованиям качества. Об этом сообщает Чувашупрдор.

Управление взяло 36 проб на 12 обновленных дорогах республики в начале сентября. Результаты не порадовали. Подрядчикам 7 дорог выдали предписания, что нарушения нужно устранить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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