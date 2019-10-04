2019-10-04T08:23:38+03:00
Экономика

Самозанятые Татарстана заплатили 51 миллион рублей налогов

Большинство самозанятых в республике – таксисты (6 тысяч человек)
Алина ГАБДУЛИНА
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Известно, что сейчас в регионе насчитывается 33 тысячи самозанятых гражданИзвестно, что сейчас в регионе насчитывается 33 тысячи самозанятых гражданФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Татарстане официально зарегистрированные самозанятые уже заплатили порядка 51 миллиона рублей налогов. Известно, что сейчас в республике насчитывается 33 тысячи самозанятых граждан. Такие цифры приводит РБК со ссылкой на главу УФНС региона Галину Шацило.

Интересно, что в Татарстане большинство самозанятых – таксисты (6 тысяч человек). Немало в республике и кондитеров, артистов, репетиторов, а также людей, занятых в строительстве и ремонте жилья.

К концу 2019 года число самозанятых в регионе может достигнуть 60 тысяч человек, считает Шацило.

ИСТОЧНИК KP.RU

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