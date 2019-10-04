2019-10-04T08:44:23+03:00
Общество

Бездомные и нуждающиеся Казани теперь могут получить горячее питание и в парке Петрова

«Добрый фудтрак» будет приезжать туда еженедельно – каждый четверг в 11.30
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба мэрии КазаниФото: пресс-служба мэрии Казани
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Накануне казанский «Добрый фудтрак» начал работать и в парке имени Петров в Кировском районе города. Там бездомные и нуждающиеся люди теперь также могут получить горячее питание, наборы гигиенических средств, а также консультацию у медиков и юристов.

- Выезды фудтрака в парке имени Петрова планируется сделать еженедельными – каждый четверг ориентировочно в 11.30, - сообщает мэрия столицы Татарстана.

Отметим, что на данный момент в Казани функционируют три точки «Доброго фудтрака». Так, недалеко от сквера по улице Бурхана Шахиди фудтрак останавливается по понедельникам в 13.30, по средам в 10.30, по четвергам – в 14.00, по пятницам – в 9.30 и по субботам в 14.00. По вторникам в 14.30 фудтрак приезжает в Дом ветеранов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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