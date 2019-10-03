В Чандрово освятили деревянный храм, строительство которого заняло меньше трех лет

СЕГОДНЯ 18:38 2019-10-03T18:38:54+03:00

Церковь же может вместить в себя до трехсот человек

Изменить размер текста: A A

В четверг, 3 октября, в день памяти святых мучеников и исповедников Михаила, кн. Черниговского, и болярина его Феодора в Чандарово освятили деревянную церковь в честь Иверской иконы Божией Матери. Сооружение было воздвигнуто за счет благотворителей меньше чем за три года. Богослужение возглавил глава Чувашской митрополии владыка Варнава.

– До сих пор в деревне церкви не было. Верующие ездили на богослужения в храм Рождества Христова в ближайшее село Хыркасы или в Чебоксары, – сообщили в Чувашской митрополии.

Новый храм же может вместить в себя до трехсот человек.

Чувашской митрополии

- Здание церкви выполнено из деревянного бруса, шатровое, выполненное по авторскому проекту, его венчают пять куполов. В храме установлен деревянный резной иконостас. Над входом устроена колокольня с набором колоколов, которые изготовлены на колокольном заводе в городе Каменск-Уральске Свердловской области, - уточняет пресс-служба митрополии.

ИСТОЧНИК KP.RU