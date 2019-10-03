В Чувашии семья с семью детьми бесплатно получила благоустроенный дом за 4,2 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 17:24 2019-10-03T17:24:36+03:00

На очередь в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий они встали в 2013 году [фото]

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Многодетная семья Ивановых из села Порецкого в Чувашии накануне отметили новоселье. Ключи от нового благоустроенного дома им вручил замминстра строительства республики Владимир Максимов. Жилище за 4,2 миллиона рублей семье с семью детьми приобрела администрации Порецкого района.

- Для нас, многодетной семьи, стать обладателями такого жилья — это большое счастье. Спасибо государству за поддержку, которая оказывается многодетным семьям, - передает слова Нонны Ивановой портал органов власти республики.

Фото: портал органов власти Чувашии

У Ивановых пять сыновей и две дочери. На очередь в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий семья встала в 2013 году. Площадь их нового дома составляет 174,7 квадратных метра. В нем имеются все условия для комфортного проживания: свет, газ и вода.

Фото: портал органов власти Чувашии

ИСТОЧНИК KP.RU