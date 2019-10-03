Трамвай №6 в Ульяновске временно сократит свой маршрут
Причина - ремонтные работы
Трамвай №6 будет ходить только до разворотного кольца маршрута №4, а не до конечной остановки «Фабрика «Волжанка»Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Жителям Ульяновска, особенно тем, кто часто ездит на трамваях, стоит быть внимательнее. Так, с 8:00 5 октября до 8:00 7 октября МУП «Ульяновскэлектротранс» запланировал замену крестовин пересечения трамвайной линии с железнодорожными путями на проспекте Гая.
- На время проведения ремонтных работ трамвай №6 будет ходить только до разворотного кольца маршрута №4, а не до конечной остановки «Фабрика «Волжанка», - отметил директор предприятия Александр Мясников.
МУП «Ульяновскэлектротранс» приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства.
ИСТОЧНИК KP.RU