2019-10-03T16:20:41+03:00
Общество

Трамвай №6 в Ульяновске временно сократит свой маршрут

Причина - ремонтные работы
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Трамвай №6 будет ходить только до разворотного кольца маршрута №4, а не до конечной остановки «Фабрика «Волжанка»Трамвай №6 будет ходить только до разворотного кольца маршрута №4, а не до конечной остановки «Фабрика «Волжанка»Фото: Владимир КРУПСКИЙ
Изменить размер текста:

Жителям Ульяновска, особенно тем, кто часто ездит на трамваях, стоит быть внимательнее. Так, с 8:00 5 октября до 8:00 7 октября МУП «Ульяновскэлектротранс» запланировал замену крестовин пересечения трамвайной линии с железнодорожными путями на проспекте Гая.

- На время проведения ремонтных работ трамвай №6 будет ходить только до разворотного кольца маршрута №4, а не до конечной остановки «Фабрика «Волжанка», - отметил директор предприятия Александр Мясников.

МУП «Ульяновскэлектротранс» приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Чувашии семья с семью детьми бесплатно получила благоустроенный дом за 4,2 миллиона рублей
«Клиент настолько щедрый был?»: жители Казани заметили таксиста, который ехал по аллее в парке Горького
Старший независимый директор Банка ВТБ Ив Тибо Де Сильги стал победителем премии «Репутация» в номинации «Лучший независимый директор финансового рынка»
Студенческая секция SPE татарстанского вуза признана лучшей в мире!
4 октября в Казани без осадков и до 20 градусов тепла
«Найден.Погиб»: в Набережных Челнах закончились поиски мужчины, который сел в такси и пропал
В Татарстане микроавтобус столкнулся с грузовиком, который перевозил навоз
"Им нужны корм, крупы и пеленки": Казанцев просят помочь бездомным животным
УНИКС отменил презентацию команды 4 октября
«Ростелеком» получил заключение ФСБ о соответствии типового решения требованиям информационной безопасности
Первые станции второй ветки казанского метро откроют в 2023 году
Казанский Кремль прокомментировал поведение Владимира Соловьева, который публично назвал татарстанца «мразью»
Отключение света в Казани 4 октября: Полный список адресов
В Марий Эл два пассажира микроавтобуса пострадали в аварии с лосем
В Тукаевском районе Татарстана ввели карантин по бешенству
В Марий Эл лихач на иномарке вылетел на встречку и совершил смертельное ДТП
Рустам Минниханов: «Выражаю благодарность пенсионеру, который своими силами восстановил мост близ Крутушки»
3 октября в Йошкар-Оле на весь день ограничено движение по улице Чернякова