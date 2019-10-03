4 октября в Казани без осадков и до 20 градусов тепла
Первая пятница октября подарит жителям Казани комфортную погоду. Так, 4 октября в столице Татарстана прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ветер южный умеренный, местами сильный порывами до 17 м/с.
Температура воздуха ночью составит от 8 до 10 градусов тепла. Днемстолбик термометра поднимется до отметки в 20 градусов выше нуля.
В целом по республике ночью и днем местами ожидается туман. Ветер южный умеренный, днем местами сильный порывами до 17 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 6 до 11 градусов тепла. Днем - до 20 градусов со знаком "плюс".
ИСТОЧНИК KP.RU